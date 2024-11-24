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24 ноября, 08:04

Россиянин отсудил у BMW более 300 млн из-за скрипа

Житель Подмосковья отсудил у BMW более 300 млн из-за неработающего вентилятора

Немецкий автомобиль с дефектом. Видео © Telegram / Mash

Немецкий автомобиль с дефектом. Видео © Telegram / Mash

В Московской области предприниматель выиграл суд против немецкого автопроизводителя BMW, теперь предприятие обязано выплатить россиянину свыше 300 миллионов рублей из-за неработающего в машине вентилятора. Детали истории приводит Mash.

Немецкий автомобиль с дефектом. Видео © Telegram / Mash

Мужчина купил Х7 в полной комплектации ещё в 2021 году за 11 миллионов рублей. В числе прочего в салоне был установлен обдув спинок передних сидений, который должен был делать поездки в жару комфортнее. Однако прибор оказался неисправен, он скрежетал по обшивке, бил по спине водителю и издавал звуки при работе лопастей вентилятора. Бизнесмен обратился в суд, требуя замены авто.

По решению судьи компания BMW должна платить неустойку до замены автомобиля, но, уйдя с российского рынка, концерн проигнорировал требование. Пени составили 6,5 миллиона в месяц, сумма достигла 300 миллионов. На суде представители автоконцерна вели себя грубо, потерпевшего обзывали, а результаты независимой экспертизы назвали «какой-то ерундой». Судья несколько раз делала замечание ответчику из-за хамства. Россиянин выиграл процесс и теперь ждёт от BMW своих денег — 300 миллионов рублей.

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Ранее американское подразделение BMW — BMW of North America, LLC — приняло решение отозвать более 720 тысяч своих машин из-за риска короткого замыкания. В общей сложности такая мера касается 720 796 автомобилей ряда моделей 2012-2018 годов.

Татьяна Миссуми
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