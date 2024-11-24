Над тремя авиабазами ВВС Британии заметили неопознанные беспилотники

Над тремя авиабазами Королевских ВВС Великобритании, которыми также пользуются американские военные, показались неопознанные беспилотники. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя командования Вооружённых сил США в Европе.

«Небольшие беспилотные летательные аппараты» прошли с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии, а также рядом со штабом Фелтуэлл в Норфолке. Представитель ВВС США заметил, что военные пока не понимают, были ли эти дроны враждебными. По его словам, полёты дронов не затронули работу критически важной инфраструктуры баз или контингента.

«Мы серьёзно относимся к угрозам и принимаем надежные меры на военных объектах, это включает в себя борьбу с дронами», — сказал журналистам представитель Минобороны Великобритании, опустив подробности.