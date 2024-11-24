Усиливали ужас: Учёные узнали тайну свистков на ритуальных церемониях ацтеков
Nature: Ацтеки применяли свистки на ритуалах для усиления ужаса жертвоприношений
Во время ритуалов древняя ацтекская цивилизация использовала так называемый «предсмертный свисток» — зловещий инструмент в форме человеческого черепа. Его пронзительный звук не только обусловлен уникальным дизайном, но и служит целенаправленной попыткой воздействовать на человеческое восприятие.
Согласно исследованию учёных из Цюрихского университета в статье в журнале Communications Psychology, ацтеки намеренно использовали этот эффект для усиления ужаса своих жертвоприношений.
«Свистки имеют совершенно уникальную конструкцию, и мы не знаем ни одного подобного музыкального инструмента из других доколумбовых культур или из других исторических и современных контекстов», — рассказал профессор когнитивной и аффективной неврологии и ведущий автор исследования Саша Фрюххольц.
Возможно, этот звук использовали для создания чувства страха и благоговения. Сам свисток в форме черепа мог символизировать Миктлантекутли — бога подземного мира ацтеков. Пронзительный звук этих свистков, вероятно, служил для подготовки человеческих жертв к путешествию в подземный мир Миктлан.
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