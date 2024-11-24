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24 ноября, 09:14

Уникальная рукопись и письмо Кафки ушли с аукциона за €286 тысяч

Рукопись рассказа Кафки «Первое горе» продали на аукционе в ФРГ за €286 тысяч

Франц Кафка. Обложка © wikimedia.org

Франц Кафка. Обложка © wikimedia.org

В Германии рукопись рассказа «Первое горе» писателя Франца Кафки ушла с молотка за 286 тысяч евро. Аукцион проходил в Гамбурге и обладателем уникального лота стал частный коллекционер, не пожелавший раскрывать своё имя. Об этом пишет немецкое агентство DPA.

«Рукописи Франца Кафки очень редки. Он также очень сдержанно относился к своим литературным рукописям», — говорится в статье.

Как сообщается, рассказ написан самим Кафкой на пяти страницах, его сопровождает письмо автора, датированное маем 1922 года. При жизни писателя издатели просили его дать рукопись для публикации, но получали отказ. А само письмо вообще долгие годы считалось утерянным, его нашли только в 1983 году в семье Ганса Мардерштейга.

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Ранее сообщалось, что на аукционе во Франции за шесть миллионов евро продали скелет 22-метрового травоядного динозавра. Он был найден в 2018 году в американском штате Вайоминг, после чего его перевезли в Париж и реставрировали в течение двух лет.

Татьяна Миссуми
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