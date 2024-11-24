Уникальная рукопись и письмо Кафки ушли с аукциона за €286 тысяч

В Германии рукопись рассказа «Первое горе» писателя Франца Кафки ушла с молотка за 286 тысяч евро. Аукцион проходил в Гамбурге и обладателем уникального лота стал частный коллекционер, не пожелавший раскрывать своё имя. Об этом пишет немецкое агентство DPA.

«Рукописи Франца Кафки очень редки. Он также очень сдержанно относился к своим литературным рукописям», — говорится в статье.

Как сообщается, рассказ написан самим Кафкой на пяти страницах, его сопровождает письмо автора, датированное маем 1922 года. При жизни писателя издатели просили его дать рукопись для публикации, но получали отказ. А само письмо вообще долгие годы считалось утерянным, его нашли только в 1983 году в семье Ганса Мардерштейга.