Бойцы пекут хлеб в полевых условиях, чтобы накормить ВС РФ в курском приграничье

Круглосуточная автомобильная хлебопекарня продолжает работать в подразделениях материально-технического обеспечения (МТО) мотострелкового полка группировки войск «Север». Каждый день солдаты выпекают более 400 килограммов формового пшеничного, ржано-пшеничного и ржаного хлеба, сообщает Минобороны России.

Под Курском работает круглосуточная хлебопекарня. Видео © Telegram/Минобороны России

«Хлеб идёт как на пункт временной дислокации сюда, так и на передний край. Вновь поступившее пополнение тоже кормим», — уточнил пекарь с позывным Ворчун.

Автомобильная хлебопекарня способна обеспечить бесперебойное питание личного состава в приграничном районе Курской области. Она смонтирована на базе автомобильного кузова-фургона. Внутри установлены технологическое и вспомогательное оборудование, электрооборудование, системы отопления, энергоснабжения и кондиционирования. Она может эксплуатироваться при любых климатических условиях и температурных режимах.