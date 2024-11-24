В Барнауле на площади 6 тыс. квадратов горит склад с автомобильной резиной
В Барнауле Алтайского края произошёл серьёзный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Кадры тушения пожара в Барнауле. Видео © Telegram / МЧС России
«В Барнауле на 6 000 квадратах горит склад с автомобильной резиной и ёмкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей», — говорится в сообщении ведомства.
Пожар тушат 106 специалистов МЧС с привлечением 31 единицы техники. Среди прочего используется и пожарный поезд.
Ранее в МЧС опубликовали редкие кадры тушения пожара от первого лица. Экстренная ситуация произошла в Брянской области: пламя охватило второй этаж здания. К тушению огня привлекли 38 спасателей и 11 единиц техники, огонь успел распространиться на 500 квадратных метров.
Telegram / МЧС России