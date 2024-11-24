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24 ноября, 10:28

В Барнауле на площади 6 тыс. квадратов горит склад с автомобильной резиной

В Барнауле Алтайского края произошёл серьёзный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Кадры тушения пожара в Барнауле. Видео © Telegram / МЧС России

«В Барнауле на 6 000 квадратах горит склад с автомобильной резиной и ёмкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар тушат 106 специалистов МЧС с привлечением 31 единицы техники. Среди прочего используется и пожарный поезд.

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Ранее в МЧС опубликовали редкие кадры тушения пожара от первого лица. Экстренная ситуация произошла в Брянской области: пламя охватило второй этаж здания. К тушению огня привлекли 38 спасателей и 11 единиц техники, огонь успел распространиться на 500 квадратных метров.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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