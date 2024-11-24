Дальновидность в дефиците: В Кремле указали на политическую ошибку Байдена

При президенте Джо Байдене диалог России и США свёлся к нулю, что говорит о дипломатической недальновидности действующего главы Белого дома. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне», — констатировал он.