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24 ноября, 11:55

Дальновидность в дефиците: В Кремле указали на политическую ошибку Байдена

Песков: При Байдене диалог США и России свёлся к нулю

При президенте Джо Байдене диалог России и США свёлся к нулю, что говорит о дипломатической недальновидности действующего главы Белого дома. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне», — констатировал он.

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Ранее Дмитрий Песков отметил, что лидеры большинства стран коллективного Запада в своей политике следуют за Джо Байденом, результатом чего стало нагнетание международной обстановки и рост напряжённости в мире. Россия ответила на это предупреждающим сигналом, обновив государственную ядерную доктрину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / YASAMIN JAFARI TEHRANI

Юрий Лысенко
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