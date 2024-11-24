Дальновидность в дефиците: В Кремле указали на политическую ошибку Байдена
Песков: При Байдене диалог США и России свёлся к нулю
При президенте Джо Байдене диалог России и США свёлся к нулю, что говорит о дипломатической недальновидности действующего главы Белого дома. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне», — констатировал он.
Ранее Дмитрий Песков отметил, что лидеры большинства стран коллективного Запада в своей политике следуют за Джо Байденом, результатом чего стало нагнетание международной обстановки и рост напряжённости в мире. Россия ответила на это предупреждающим сигналом, обновив государственную ядерную доктрину.
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