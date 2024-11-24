Маск пошлым мемом с куртизанкой заявил о желании купить либеральный канал для «исправления»

Американский предприниматель Илон Маск разместил провокационный мем о либеральном телеканале MSNBC, изображая его в виде интимной части тела женщины лёгкого поведения, а себя — в образе монаха. На изображении также написано: «Илон Маск противостоит искушению покупки».

Мем. Фото © X / Elon Musk

«Мне нравится этот мем. И не введи нас в искушение», — написал Маск под постом.

По информации ряда западных СМИ, канал MSNBC выставлен на продажу. Поэтому с помощью мема Маск заявил о своём желании купить этот канал и вытолкать из него «либерах». В числе первых он планирует уволить ведущую Рэчел Мэддоу, которая уже успела прокомментировать ситуацию, сделав вид, что её тошнит от пошлой картинки. Рэчел является одной из ключевых медиа-противниц Маска, избранного президента Дональда Трампа, консерваторов, республиканцев, антиглобалистов и России в целом.