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24 ноября, 12:22

Маск пошлым мемом с куртизанкой заявил о желании купить либеральный канал для «исправления»

Илон Маск опубликовал непристойный мем про либеральный телеканал MSNBC

Американский предприниматель Илон Маск разместил провокационный мем о либеральном телеканале MSNBC, изображая его в виде интимной части тела женщины лёгкого поведения, а себя — в образе монаха. На изображении также написано: «Илон Маск противостоит искушению покупки».

Мем. Фото © X / Elon Musk

Мем. Фото © X / Elon Musk

«Мне нравится этот мем. И не введи нас в искушение», — написал Маск под постом.

По информации ряда западных СМИ, канал MSNBC выставлен на продажу. Поэтому с помощью мема Маск заявил о своём желании купить этот канал и вытолкать из него «либерах». В числе первых он планирует уволить ведущую Рэчел Мэддоу, которая уже успела прокомментировать ситуацию, сделав вид, что её тошнит от пошлой картинки. Рэчел является одной из ключевых медиа-противниц Маска, избранного президента Дональда Трампа, консерваторов, республиканцев, антиглобалистов и России в целом.

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Маск ранее высказался о выпуске журнала Time, на обложке которого представлен его портрет с перечнем из десяти задач. Предприниматель отметил, что не давал интервью этому изданию и не создавал данный список, однако добавил, что некоторые пункты соответствуют его глобальной цели — сделать жизнь многопланетной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александра Мышляева
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