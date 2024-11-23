Американский миллиардер Илон Маск стал богатейшим человеком в истории

Американский миллиардер Илон Маск обновил свой рекорд и стал богатейшим человеком в истории. Состояние основателя Space X, Tesla и владельца X достигло $347,8 млрд — это на $7,4 млрд больше его предыдущего рекорда. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее Илон Маск уже ставил собственный рекорд — за последнюю неделю апреля он разбогател ещё на $37,3 млрд. Это стало его крупнейшим еженедельным доходом с марта 2022 года. Только за 29 апреля Маск разбогател на $18,5 млрд. Тогда акции Tesla подорожали более чем на 13% на фоне визита главы компании Илона Маска в Китай и подписания контракта с Baidu.