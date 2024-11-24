Взгляды бывшего офицера армии США, который выступал в России в качестве военного эксперта и просил у Владимира Путина гражданство РФ, расходились с интересами западных стран. Именно это могло стать главной причиной, почему его убрали, предположил политолог Сергей Маркелов в интервью 360.ru.

«Его взгляды не соответствовали интересам западных стран, которые поддерживают Украину, безусловно. Он был таким триггером, информационной занозой», — объяснил эксперт.

По мнению Маркелова, американец мог раздобыть некие важные сведения, из-за чего его убрали. В материалах Беннета часто говорилось о беспределе ВСУ. Политолог подчеркнул, что расправляться с людьми, которые представляют потенциальную угрозу, в стиле США.

«Думаю, что всё случилось именно из-за того, что он что-то разрыл. И чтобы он дальше не пошёл со своими разоблачениями, полагаю, и создали эту конструкцию его уничтожения», — допустил политолог.

Он добавил, что у специалистов американских спецслужб полный карт-бланш. Они могут нарушать регламенты, юридические и международные правила, чтобы уничтожить любой ценой.