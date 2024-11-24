Поляки решили продолжить «держать оборону» КПП на границе с Украиной
ГПСУ: Фермеры продолжают блокировать КПП «Медыка — Шегини» на границе с Украиной
Блокировка пункта пропуска «Медика — Шегини» продолжается, сообщает Государственная пограничная служба Украины. В ведомстве уточнили, что протест фермеров в Польше начался накануне и, по предварительным данным, продлится 48 часов с возможностью продления.
Ограничения на проезд не касаются легковых автомобилей и автобусов, на данный момент пограничники не наблюдают накопления грузовиков на выезде из Украины. На въезде в страну перед участниками протеста находятся около 10 грузовиков, а те, что располагались между митингующими и пунктом пропуска с вечера, проследовали на территорию Украины.
Ранее Life.ru сообщал, что в Польше фермеры провели акцию протеста на пункте пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Они заявили о намерении продолжать блокаду до конца года, однако готовы пропускать автобусы и легковые автомобили в обе стороны. Протестующие намерены ограничить движение грузовых автомобилей: на въезд в Украину будет пропускаться лишь один грузовик в час, а выезд фур весом более 3,5 тонны будет полностью заблокирован.
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