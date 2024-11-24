Поляки решили продолжить «держать оборону» КПП на границе с Украиной

Блокировка пункта пропуска «Медика — Шегини» продолжается, сообщает Государственная пограничная служба Украины. В ведомстве уточнили, что протест фермеров в Польше начался накануне и, по предварительным данным, продлится 48 часов с возможностью продления.

Ограничения на проезд не касаются легковых автомобилей и автобусов, на данный момент пограничники не наблюдают накопления грузовиков на выезде из Украины. На въезде в страну перед участниками протеста находятся около 10 грузовиков, а те, что располагались между митингующими и пунктом пропуска с вечера, проследовали на территорию Украины.