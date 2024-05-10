В Варшаве тысячи фермеров выражают протест "зелёному курсу" Евросоюза

В Варшаве проходят многотысячные протесты фермеров против "зелёного пути", который избрал Европейский союз. Мероприятие может собрать до 200 тысяч участников, пишет Polsat News.

В материале издания говорится, что шествие работников аграрной сферы началось у Замковой площади, они следуют по улице польской столицы. Поводом для протестов стал намеченный руководством Евросоюза "зелёный курс", который может стать причиной нешуточных проблем для фермеров и граждан Польши.