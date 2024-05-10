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10 мая, 14:40

В Варшаве тысячи фермеров выражают протест "зелёному курсу" Евросоюза

Забастовка фермеров в Варшаве. Обложка © X / SasinJacek

Забастовка фермеров в Варшаве. Обложка © X / SasinJacek

В Варшаве проходят многотысячные протесты фермеров против "зелёного пути", который избрал Европейский союз. Мероприятие может собрать до 200 тысяч участников, пишет Polsat News.

Тысячи фермеров в Варшаве устроили митинг против "зелёного курса" ЕС. Видео © X / @MDzienynski

В материале издания говорится, что шествие работников аграрной сферы началось у Замковой площади, они следуют по улице польской столицы. Поводом для протестов стал намеченный руководством Евросоюза "зелёный курс", который может стать причиной нешуточных проблем для фермеров и граждан Польши.

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В последнее время польские аграрии регулярно выходят на протесты, и, похоже, у них для этого хватает поводов. Так, они начали перекрывать КПП на украинско-польской границе в ноябре 2023 года. Киевские власти после этого сообщали о падении экспорта Незалежной на 40%. Фермеры требовали ввести ограничения или полностью прекратить импорт дешёвой сельскохозяйственной продукции с Украины и вместе с тем направить больше усилий на поддержку польского животноводства. Ими же на границе блокировались фуры с военной техникой, направленной Киеву Западом. Бывали случаи, когда аграрии Польши демонстрировали не только обличающие политику ЕС плакаты, но и транспаранты с пророссийскими лозунгами.

Юрий Лысенко
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