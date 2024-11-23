Поляки заблокировали КПП на границе с Украиной и отказываются пропускать грузовики

В Польше местные фермеры устроили акцию протеста на пункте пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной, сообщает Львовское отделение таможни. Отмечается, что около 30 человек ходят по пешеходному переходу в разные стороны, тем самым блокируя движение.

Протестующие намерены продолжать блокаду до конца года, однако обещают пропускать автобусы и легковые автомобили в обоих направлениях. Ограничения коснутся только грузовых автомобилей: на въезд на Украину будет пропускаться по одному грузовику в час, а выезд фур массой более 3,5 тонны фермеры обещают полностью заблокировать.

Участники акции хотят добиться отмены льгот, которые Евросоюз предоставил украинским дальнобойщикам после начала боевых действий. Протесты начались в феврале этого года и прекратились только к концу апреля. Из-за акций отношения между Варшавой и Киевом начали обостряться.