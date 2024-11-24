Расстрелявший «Оку» убийца на чёрном Land Cruiser успел выехать из Маркса
Погибший Михаил Кутузов. Обложка © SHOT
Во время дорожного конфликта в Марксе водитель Land Cruiser успел выстрелить в «Оку» восемь раз. За рулём последней был 33-летний автомеханик Михаил Кутузов, в него попали две пули. У мужчины остался сын-второклассник. Об этом пишет SHOT.
Пострадавший — 48-летний Алексей Соколовский — госпитализирован с огнестрельным ранением. Его жизни угрозы нет. Предположительно, водитель внедорожника, расстрелявший «Оку» успел выехать из Маркса. Ориентировки на него разосланы по всем саратовским отделам полиции. Мужчина мог бросить свой Land Cruiser по дороге и пересесть на другое авто.
Напомним, в Марксе Саратовской области между водителями вспыхнул дорожный конфликт, в ходе которого один из мужчин застрелил водителя «Оки», а его пассажира ранил. Злоумышленник сбежал с места преступления. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, причиной ссоры стал тот факт, что «Ока» подрезала Land Cruiser, водитель иномарки решил отомстить, достал пистолет и открыл стрельбу. Life.ru уже сообщал имя погибшего — 33-летний автомеханик Михаил Кутузов, а ранение получил 48-летний Алексей Соколовский.