Расстрелявший «Оку» убийца на чёрном Land Cruiser успел выехать из Маркса

Во время дорожного конфликта в Марксе водитель Land Cruiser успел выстрелить в «Оку» восемь раз. За рулём последней был 33-летний автомеханик Михаил Кутузов, в него попали две пули. У мужчины остался сын-второклассник. Об этом пишет SHOT.