Специалисты МЧС обезвредили 51 суббоеприпас HIMARS в Курской области

Суббоеприпасы — один из самых опасных для мирного населения видов вооружения, так как калечат и убивают людей в тех местах, где, казалось бы, уже не ведётся боевых действий. Киевский режим по традиции не отказывает себе в ударах снарядами с таким содержимым по гражданским кварталам российских городов. В конце октября от этих мини-бомб пострадали двое жителей Новой Таволжанки Шебекинского округа. Один получил множественные раны нижних конечностей, второй наступил на мину и получил ещё более серьёзные раны, включая травмы головы и основания черепа.