Специалисты МЧС обезвредили 51 суббоеприпас HIMARS в Курской области
Пиротехники МЧС РФ обезвредили неразорвавшиеся суббоеприпасы в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Операция МЧС РФ по обезвреживанию суббоеприпасов в Курской области. Видео © Telegram / МЧС России
«Сводный отряд специалистов МЧС России обследовал территорию около 5 000 квадратов. В лесном массиве одного из освобождённых районов приграничья обнаружен 51 суббоеприпас кассетной ракеты «Хаймарс» и самодельное взрывное устройство, сброшенное вражеским беспилотником», — говорится в публикации.
С начала августа пиротехники чрезвычайного российского ведомства поучаствовали в более чем 170 выездах, обезвредив свыше 1400 взрывоопасных предметов. Работы МЧС проводятся в рамках введённого в регионе режима контртеррористической операции.
Суббоеприпасы — один из самых опасных для мирного населения видов вооружения, так как калечат и убивают людей в тех местах, где, казалось бы, уже не ведётся боевых действий. Киевский режим по традиции не отказывает себе в ударах снарядами с таким содержимым по гражданским кварталам российских городов. В конце октября от этих мини-бомб пострадали двое жителей Новой Таволжанки Шебекинского округа. Один получил множественные раны нижних конечностей, второй наступил на мину и получил ещё более серьёзные раны, включая травмы головы и основания черепа.
Telegram / МЧС России