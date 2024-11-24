«Явное отсутствие ума»: Пушков ответил главе МИД Франции, призвавшего обойти «красные линии»
Пушков удивился отсутствие ума у главы МИД Франции, разрешившего ВСУ бить по РФ
Многие европейские политики не знают, что такое война, они плохо образованы, поэтому принимают соответствующие губительные решения. Об этом заявил глава Совфеда Алексей Пушков, комментируя одно из выступлений главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото © Telegram / Алексей ПУШКОВ
«Это глава МИД Франции Барро в момент, когда он призывает не соблюдать никакие «красные линии» в войне против России и угрожает, что Париж рассматривает возможность отправки французских войск на Украину. Потрясает даже не столько его агрессивность, сколько явное отсутствие ума», — написал Пушков в своём телеграм-канале.
По его словам, это типично для большинства новых либеральных европейских политиков, которые не имеют представления о войне, не помнят Вторую мировую, не знают истории и плохо образованы. Он отметил, что такие чиновники выросли на ультралитеральных лозунгах и принимают решения, основываясь на этих стереотипах. Такое руководство является настоящей проблемой для современной Европы.
Ранее Пушков заявил, что передачу ядерного оружия Украине можно будет рассматривать только в том случае, если США утратят здравый смысл. Сенатор подчеркнул, что такой шаг станет возможным лишь в ситуации, когда в Вашингтоне «совсем сойдут с ума». Он добавил, что решение о передаче ядерного оружия Киеву приведёт к втягиванию Запада в «ядерную катастрофу».
ТАСС / Терещенко Михаил