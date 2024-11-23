«Не поддержка, а добивание»: Захарова ответила главе МИД Франции, «разрешившему» ВСУ бить по России
Захарова ответила главе МИД Франции Барро на слова о праве ВСУ бить по России
Мария Захарова. Фото © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы французского МИД Жан-Ноэля Барро о праве ВСУ бить дальнобойными ракетами по российской территории. По мнению Захаровой, это не поддержка Киева, а его добивание.
«Это не поддержка Украины, а её добивание», — заявила дипломат ТАСС.
Напомним, 17 ноября американский президент Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Спустя два дня ВСУ ударили по территории РФ «атакамсами». В Минобороны РФ сообщили, что 5 ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Франция и Британия поддержали заокеанских партнёров и разрешили применять свои дальнобойные ракеты SCALP / Storm Shadow. ПВО России успешно отразило первые удары западными снарядами, а накануне, 21 ноября, ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ. Президент России Владимир Путин рассказал, что использовалась новейшая система средней дальности «Орешник».