«Не поддержка, а добивание»: Захарова ответила главе МИД Франции, «разрешившему» ВСУ бить по России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы французского МИД Жан-Ноэля Барро о праве ВСУ бить дальнобойными ракетами по российской территории. По мнению Захаровой, это не поддержка Киева, а его добивание.