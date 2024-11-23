«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 16:12

«Не поддержка, а добивание»: Захарова ответила главе МИД Франции, «разрешившему» ВСУ бить по России

Захарова ответила главе МИД Франции Барро на слова о праве ВСУ бить по России

Мария Захарова. Фото © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Фото © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы французского МИД Жан-Ноэля Барро о праве ВСУ бить дальнобойными ракетами по российской территории. По мнению Захаровой, это не поддержка Киева, а его добивание.

«Это не поддержка Украины, а её добивание», — заявила дипломат ТАСС.

«Накаркали»: Захарова напомнила, как Зеленский предлагал Украину в качестве полигона
«Накаркали»: Захарова напомнила, как Зеленский предлагал Украину в качестве полигона

Напомним, 17 ноября американский президент Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Спустя два дня ВСУ ударили по территории РФ «атакамсами». В Минобороны РФ сообщили, что 5 ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Франция и Британия поддержали заокеанских партнёров и разрешили применять свои дальнобойные ракеты SCALP / Storm Shadow. ПВО России успешно отразило первые удары западными снарядами, а накануне, 21 ноября, ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ. Президент России Владимир Путин рассказал, что использовалась новейшая система средней дальности «Орешник».

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar