Российский Ми-28HM авиаракетами ударил по опорному пункту ВСУ под Курском

Экипаж вертолёта Ми-28HM и смешанная тактическая группа атаковали личный состав и опорный пункт ВСУ. Наши бойцы ударили по объектам в приграничном районе Курской области авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту, сообщает Минобороны РФ.

Армия РФ уничтожила цель под Курском — личный состав и опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — заявили в ведомстве.

После ударов солдаты совершили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и произвели отстрел тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Авиационный наводчик уже подтвердил уничтожение цели.