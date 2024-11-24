«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 14:22

Российский Ми-28HM авиаракетами ударил по опорному пункту ВСУ под Курском

Экипаж вертолёта Ми-28HM и смешанная тактическая группа атаковали личный состав и опорный пункт ВСУ. Наши бойцы ударили по объектам в приграничном районе Курской области авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту, сообщает Минобороны РФ.

Армия РФ уничтожила цель под Курском — личный состав и опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — заявили в ведомстве.

После ударов солдаты совершили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и произвели отстрел тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Авиационный наводчик уже подтвердил уничтожение цели.

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курской земле
В Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курской земле

Ранее сообщалось, что в ночь с 23 на 24 ноября ПВО России отразила массовую атаку украинских БПЛА в Курской области. Наши парни смогли уничтожить две ракеты и 27 дронов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar