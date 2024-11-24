По Украине прокатилась волна диверсий против полиции с растяжками и взрывчаткой

Полиция в Незалежной чувствует себя неспокойно из-за серии диверсий против сотрудников силовых структур. Об этом сообщает местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в силовых структурах.

В публикации приводят в пример три случая, произошедшие недавно в Киеве. Так, полицейский во время обхода территории заметил странный пакет. Он наклонился посмотреть, что внутри, но в этот момент взрывчатка была приведена в действие дистанционно.

Другой случай произошёл в украинской столице в середине ноября. В полицию позвонила женщина, заявившая, что её хотят изнасиловать, а сама она прячется от насильника в ванной. Когда полицейские приехали на место, она сообщила, что двери в квартиру не заперты. Шагнув за порог, сотрудники услышали характерный звук выдернувшейся из гранаты чеки. Там была установлена растяжка. Авторы указали, что в результате никто не пострадал, а квартира оказалась пустой.

В ещё одном происшествии замешан 17-летний подросток, взорвавший самодельное взрывное устройство. В тексте сказано, что его «завербовали российские спецслужбы».