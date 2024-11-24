В подмосковной Коломне мужчина разбился насмерть, устраняя последствия урагана

По данным SHOT, 49-летний Сергей вчера днём приехал помочь своей тёте в частный дом в Коломне. В конце рабочей недели ветром там снесло кусок кровли. Мужчина с помощью лестницы поднялся на крышу, а через какое-то время тётя услышала ужасающий крик дочери. Выбежала из дома и обнаружила племянника в крови уже на земле. При падении он разбил голову.