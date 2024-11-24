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24 ноября, 15:15

В подмосковной Коломне мужчина разбился насмерть, устраняя последствия урагана

Мужчина разбился насмерть, устраняя последствия урагана в Подмосковье. Он залез ремонтировать крышу, которую повредило сильным ветром

Подмосковный дом. Фото © Telegram / SHOT

Подмосковный дом. Фото © Telegram / SHOT

По данным SHOT, 49-летний Сергей вчера днём приехал помочь своей тёте в частный дом в Коломне. В конце рабочей недели ветром там снесло кусок кровли. Мужчина с помощью лестницы поднялся на крышу, а через какое-то время тётя услышала ужасающий крик дочери. Выбежала из дома и обнаружила племянника в крови уже на земле. При падении он разбил голову.

Мужчина сорвался с крыши и упал лицом на брусчатку прямо на глазах своей сестры. Приехавшие медики оказались бессильны.

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Напомним, что 21 ноября в Москву накрыла ужасная погода. Жителей и гостей столицы предупредили о штормовом ветре. Уровень погодной опасности в тот день повысили до оранжевого. Помимо этого в столице прошли осадки, местами сильные, в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Афонина
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