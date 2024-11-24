«Он от этого тупеет»: Писатель Лукьяненко объяснил, почему стоит ограничить ребёнка в Интернете

Детям необходимо ограничивать доступ в Интернет, иначе их развитие становится под угрозу. Об этом заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с «Царьградом». По его словам, в Сети интеллект опускается до самого глупого участника обсуждения.

«Есть старая фраза: «Не пускайте детей в Интернет, он от этого тупеет». Кажется, он отупел уже вконец. Может, как раз из-за того, что пришло огромное количество детей и молодёжи. Во-первых, полностью испорчен язык. Я себя ловлю на том, что начинаю неправильно писать, если долго нахожусь в Интернете», — рассказал писатель.

Лукьяненко заметил, что, имея троих детей, он всегда отмечает, как в компании ребят интеллект группы стремительно снижается до уровня самого младшего. Он говорит о том, что они начинают смотреть что-то для малышей и играть в более примитивные игры. Писатель высказал мысль, что в Интернете наблюдается аналогичный процесс, где средний уровень общения падает до уровня самого глупого участника дискуссии.