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24 ноября, 16:10

«Он от этого тупеет»: Писатель Лукьяненко объяснил, почему стоит ограничить ребёнка в Интернете

Писатель-фантаст Лукьяненко: Детям необходимо ограничивать доступ в Интернет

Детям необходимо ограничивать доступ в Интернет, иначе их развитие становится под угрозу. Об этом заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с «Царьградом». По его словам, в Сети интеллект опускается до самого глупого участника обсуждения.

«Есть старая фраза: «Не пускайте детей в Интернет, он от этого тупеет». Кажется, он отупел уже вконец. Может, как раз из-за того, что пришло огромное количество детей и молодёжи. Во-первых, полностью испорчен язык. Я себя ловлю на том, что начинаю неправильно писать, если долго нахожусь в Интернете», — рассказал писатель.

Лукьяненко заметил, что, имея троих детей, он всегда отмечает, как в компании ребят интеллект группы стремительно снижается до уровня самого младшего. Он говорит о том, что они начинают смотреть что-то для малышей и играть в более примитивные игры. Писатель высказал мысль, что в Интернете наблюдается аналогичный процесс, где средний уровень общения падает до уровня самого глупого участника дискуссии.

Юрист предупредил о рисках размещения фото с детьми в Интернете
Юрист предупредил о рисках размещения фото с детьми в Интернете

С каждым годом возраст, в котором дети начинают пользоваться гаджетами, становится всё младше: 83% детей в возрасте от трёх до двенадцати лет уже имеют доступ к Интернету. Родителям важно объяснить своим детям возможные риски. Ранее Life.ru рассказал о том, какие аспекты необходимо обсудить с ребёнком в первую очередь.

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Wikipedia / A.Savin

Александра Мышляева
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