За поставки бракованных деталей «Калашникову» арестован директор «Интертехники»

В Иваново отправлен в СИЗО технический директор организации «Интертехника» Алексей Морохов, которого подозревают в хищениях и поставках бракованных деталей оружейному концерну «Калашников» в рамках исполнения госконтрактов. Причинённый действиями обвиняемого ущерб оценивается в 32 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Октябрьского районного суда города.

«Избрать в отношении Морохова Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 января 2025 года включительно», — отмечается в постановлении.

Морохов стал первым фигурантом в данном уголовном деле. Его защита уже обжаловала арест. Если вина руководителя «Интертехники» будет доказана, то ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.