Россиянам объяснили непреодолимую тягу к бургерам и шоколадкам осенью и зимой

«Зажировка» к зиме свойственна не только животным, которые отправляются на долгий сон до весны, но и людям. Природой генетически заложено потреблять больше калорий в холодное время года, поэтому нельзя ругать себя за тягу к жирной еде. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что при отрицательных температурах требуется больше энергии, чтобы согреться. Многие животные стараются накопить в этот период побольше жирка, и человеку нужна калорийная пища для выработки гормонов удовольствия. Кроме того, из-за уменьшения светового дня портится настроение, поэтому хочется поддержать себя чем-то вкусненьким и жирненьким.

«Соответственно человек хочет поднять уровень гормона удовольствия за счёт высокоэнергетических, быстрых и сладких углеводов. Он, естественно, начинает искать именно вот такую еду, главное, чтобы она была тёпленькая, со специями, чтобы усилить кровообращение. Это заложено природой», — объяснила Соломатина в эфире радио Sputnik.