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Регион
24 ноября, 16:02

Эрдоган: Турция планирует расширить торговлю с Россией

Турция стремится увеличить объемы торговли с Россией. Об этом заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, передаёт пресс-служба турецкого президента.

Там отметили, что в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган подчеркнул намерение Турции расширить сотрудничество в различных областях, особенно в торговле. Кроме того, он отметил, что Анкара продолжает активно работать над снижением напряжённости в регионе и стремится способствовать миру.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом, в рамках которого обсудили двусторонние вопросы, уделяя особое внимание улучшению торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, они обсудили ряд международных тем. В результате этих переговоров на уровне профильных ведомств будут продолжены контакты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Александра Мышляева
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