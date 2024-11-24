Эрдоган: Турция планирует расширить торговлю с Россией

Турция стремится увеличить объемы торговли с Россией. Об этом заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, передаёт пресс-служба турецкого президента.

Там отметили, что в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган подчеркнул намерение Турции расширить сотрудничество в различных областях, особенно в торговле. Кроме того, он отметил, что Анкара продолжает активно работать над снижением напряжённости в регионе и стремится способствовать миру.