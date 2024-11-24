Эрдоган: Турция планирует расширить торговлю с Россией
Турция стремится увеличить объемы торговли с Россией. Об этом заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, передаёт пресс-служба турецкого президента.
Там отметили, что в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган подчеркнул намерение Турции расширить сотрудничество в различных областях, особенно в торговле. Кроме того, он отметил, что Анкара продолжает активно работать над снижением напряжённости в регионе и стремится способствовать миру.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом, в рамках которого обсудили двусторонние вопросы, уделяя особое внимание улучшению торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, они обсудили ряд международных тем. В результате этих переговоров на уровне профильных ведомств будут продолжены контакты.
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