В Киевской области повреждён завод на фоне срабатывания воздушной тревоги

В Киевской области повреждения получило промышленное предприятие, сирена воздушной тревоги звучала в регионе около шести часов. Об этом сообщил глава местной администрации Руслан Кравченко. Он уточнил, что на заводе вспыхнул пожар, к месту выехали экстренные службы.