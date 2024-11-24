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24 ноября, 15:51

В Киевской области повреждён завод на фоне срабатывания воздушной тревоги

В Киевской области повреждения получило промышленное предприятие, сирена воздушной тревоги звучала в регионе около шести часов. Об этом сообщил глава местной администрации Руслан Кравченко. Он уточнил, что на заводе вспыхнул пожар, к месту выехали экстренные службы.

«В Киевской области повреждено промышленное предприятие», — цитирует чиновника пресс-служба областной администрации, название и местоположение предприятия не называются.

В Киеве ночью рванули два трансформатора
В Киеве ночью рванули два трансформатора

Напомним, утром 24 ноября в украинской столице в очередной раздался рёв сирен воздушной тревоги. Система повторно сработала в Киеве спустя 25 минут после отмены предыдущего предупреждения. Сирены также прозвучали в 10 областях Украины: Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской. Очевидцы сообщали о звуках взрывов.

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freepik / nuraghies

Татьяна Миссуми
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