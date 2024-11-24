В Киеве и 10 областях Украины взвыли сирены воздушной тревоги
В украинской столице в очередной раздался рёв сирен воздушной тревоги. Тревога в Киеве повторно объявлена спустя 25 минут после отмены предыдущего предупреждения. Об этом свидетельствует информация официального ресурса по оповещению населения.
Сирены также продолжают звучать в 10 областях Украины: Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской. В регионах звучат взрывы.
Ранее Life.ru сообщал, что Российская армия приступила к штурмовой операции в посёлке Раздольное в ДНР. Под огневым контролем ВС РФ находится трасса, которую украинские солдаты используют для снабжения группировки ВСУ в Великой Новоселке, где также сейчас идут бои.
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