«Орешник» (ракета)
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24 ноября, 14:43

В Киеве и 10 областях Украины взвыли сирены воздушной тревоги

В украинской столице в очередной раздался рёв сирен воздушной тревоги. Тревога в Киеве повторно объявлена спустя 25 минут после отмены предыдущего предупреждения. Об этом свидетельствует информация официального ресурса по оповещению населения.

Сирены также продолжают звучать в 10 областях Украины: Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской. В регионах звучат взрывы.

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Ранее Life.ru сообщал, что Российская армия приступила к штурмовой операции в посёлке Раздольное в ДНР. Под огневым контролем ВС РФ находится трасса, которую украинские солдаты используют для снабжения группировки ВСУ в Великой Новоселке, где также сейчас идут бои.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Владимир Озеров
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