Турист прыгнул в Москву-реку с теплохода, выплыл и пошёл в кафе

Турист выпрыгнул из теплохода во время прогулки по Москве-реке. О ситуации узнал SHOT.

По данным наших коллег, мужчина катался на теплоходе вместе с подругой. Примерно в 17:30 недалеко от причала Воробьёвы горы он внезапно прыгнул в воду. Что побудило его это сделать, девушка не рассказала.

Прыгун смог сам доплыть до Андреевской набережной. Он побежал отогреваться в ближайшее кафе. Туда уже приехали спасатели и завернули бедолагу в термоодеяло. Решается вопрос о его госпитализации.