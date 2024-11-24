Турист прыгнул в Москву-реку с теплохода, выплыл и пошёл в кафе
SHOT: Турист выпрыгнул из теплохода во время прогулки по Москве-реке
Турист выпрыгнул из теплохода во время прогулки по Москве-реке. О ситуации узнал SHOT.
По данным наших коллег, мужчина катался на теплоходе вместе с подругой. Примерно в 17:30 недалеко от причала Воробьёвы горы он внезапно прыгнул в воду. Что побудило его это сделать, девушка не рассказала.
Прыгун смог сам доплыть до Андреевской набережной. Он побежал отогреваться в ближайшее кафе. Туда уже приехали спасатели и завернули бедолагу в термоодеяло. Решается вопрос о его госпитализации.
В прошлом месяце Life.ru рассказывал, как в Якутии 73-летний рыбак едва не простился с жизнью, провалившись под лёд на Лене. Его выручили двое мужчин, которые оказались рядом и сняли процесс спасения на камеру.
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