В Пущино тренер по прыжкам с парашютом и студент МГУ разбились при приземлении

В подмосковном Пущино тренер по прыжкам с парашютом из клуба Skycenter разбился вместе со студентом МГУ во время приземления. Сейчас они оба в тяжёлом состоянии, предварительная причина происшествия — у них спутались стропы во время прыжка, сообщает Mash.

По сведениям телеграм-канала, у 49-летнего инструктора по имени Алексей С. ушиб грудной клетки, перелом рёбер, открытый перелом левой голени и травмы живота. У прыгнувшего вместе с ним 21-летнего Андрея З. — сломаны кости в поясничном отделе позвоночника, а также ушиб грудной клетки и закрытую травму живота. Их обоих экстренно госпитализировали.