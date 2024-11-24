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24 ноября, 15:54

В Пущино тренер по прыжкам с парашютом и студент МГУ разбились при приземлении

Тренер Алексей и студент Андрей. Обложка © Mash

Тренер Алексей и студент Андрей. Обложка © Mash

В подмосковном Пущино тренер по прыжкам с парашютом из клуба Skycenter разбился вместе со студентом МГУ во время приземления. Сейчас они оба в тяжёлом состоянии, предварительная причина происшествия — у них спутались стропы во время прыжка, сообщает Mash.

По сведениям телеграм-канала, у 49-летнего инструктора по имени Алексей С. ушиб грудной клетки, перелом рёбер, открытый перелом левой голени и травмы живота. У прыгнувшего вместе с ним 21-летнего Андрея З. — сломаны кости в поясничном отделе позвоночника, а также ушиб грудной клетки и закрытую травму живота. Их обоих экстренно госпитализировали.

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Ранее Life.ru рассказывал как в начале августа россиянка прыгнула с 800-метровой высоты с парашютом в собственный день рождения, разбилась и осталась в живых. Первый её купол не раскрылся, запасным парашютом она не смогла воспользоваться правильно. Она упала на берёзы, получив множество переломов.

Юрий Лысенко
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