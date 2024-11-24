ВСУ атаковали 4 населённых пункта в Белгородской области, ранен боец самообороны

ВСУ нанесли удары по четырём населённым пунктам Белгородской области. Пострадал боец самообороны, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Четыре населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. [В селе Грузское] ранен боец самообороны. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Медики бригады скорой оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», — говорится в его посте.

Помимо Грузского были атакованы село Графовка Краснояружского района, посёлок городского типа Красная Яруга и село Отрадное Белгородского района. Известно о повреждениях построек и автомобилей, информация уточняется.