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24 ноября, 16:22

ВСУ атаковали 4 населённых пункта в Белгородской области, ранен боец самообороны

ВСУ нанесли удары по четырём населённым пунктам Белгородской области. Пострадал боец самообороны, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Четыре населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. [В селе Грузское] ранен боец самообороны. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Медики бригады скорой оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», — говорится в его посте.

Помимо Грузского были атакованы село Графовка Краснояружского района, посёлок городского типа Красная Яруга и село Отрадное Белгородского района. Известно о повреждениях построек и автомобилей, информация уточняется.

Под Белгородом автомобиль полностью выгорел после атаки дрона ВСУ
Под Белгородом автомобиль полностью выгорел после атаки дрона ВСУ

Напомним, Отрадное на этой неделе уже становилось целью атаки ВС Украины, тогда они нанесли удар с помощью беспилотников. Сброс с дрона уничтожил жилой дом. К счастью, люди не пострадали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Юрий Лысенко
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