ВСУ атаковали 4 населённых пункта в Белгородской области, ранен боец самообороны
ВСУ нанесли удары по четырём населённым пунктам Белгородской области. Пострадал боец самообороны, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Четыре населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. [В селе Грузское] ранен боец самообороны. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Медики бригады скорой оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», — говорится в его посте.
Помимо Грузского были атакованы село Графовка Краснояружского района, посёлок городского типа Красная Яруга и село Отрадное Белгородского района. Известно о повреждениях построек и автомобилей, информация уточняется.
Напомним, Отрадное на этой неделе уже становилось целью атаки ВС Украины, тогда они нанесли удар с помощью беспилотников. Сброс с дрона уничтожил жилой дом. К счастью, люди не пострадали.
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