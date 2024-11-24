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24 ноября, 16:47

Мужчину пытались зарезать на глазах у туристов в центре Лондона

SN: В Лондоне на Вестминстерском мосту произошла поножовщина, есть раненые

В Лондоне на Вестминстерском мосту рядом со зданием британского Парламента произошла поножовщина. Есть пострадавший, он в критическом состоянии, сообщает телеканал Sky News.

По сведениям СМИ, трое участников потасовки были арестованы за покушение на убийство, ещё один — за драку. Версия о теракте полицией не рассматривается.

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Это уже второй известный случай поножовщины в британской столице за ноябрь. Ранее Life.ru сообщал о том, как 10 ноября неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей продуктового рынка. В ходе резни один человек был убит, ещё двое пострадали.

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Shutterstock / FOTODOM / Tomas Marek

Юрий Лысенко
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