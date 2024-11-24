Мужчину пытались зарезать на глазах у туристов в центре Лондона

В Лондоне на Вестминстерском мосту рядом со зданием британского Парламента произошла поножовщина. Есть пострадавший, он в критическом состоянии, сообщает телеканал Sky News.

По сведениям СМИ, трое участников потасовки были арестованы за покушение на убийство, ещё один — за драку. Версия о теракте полицией не рассматривается.