Украинский посол раскрыл, какую услугу Турция оказала Киеву

Дипломат подчеркнул, что это решение помешало России воспользоваться преимуществом на море и захватить контроль над Одессой и Николаевом. Кроме того, Боднар указал, что Турция стала важным транспортным узлом после начала конфликта и сыграла ключевую роль в заключении «зерновой сделки».

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее отметил, что для «справедливого» разрешения конфликта на Украине важно соблюдать её территориальную целостность. Он подчеркнул, что у Анкары есть «особые» отношения как с Москвой, так и с Киевом. Министр добавил, что обе страны устали от конфликта и не готовы идти на уступки или признавать поражение. По его оценке, к 2025 году ситуация может кардинально измениться.