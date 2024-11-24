Украинский посол раскрыл, какую услугу Турция оказала Киеву
Посол Украины Боднар: Турция помогла Киеву закрытием проливов
Украинский посол в Турции, Василий Боднар, отметил, что блокировка Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для военных судов стала важным моментом в защите Украины. Его слова передаёт агентство «Укринформ».
Дипломат подчеркнул, что это решение помешало России воспользоваться преимуществом на море и захватить контроль над Одессой и Николаевом. Кроме того, Боднар указал, что Турция стала важным транспортным узлом после начала конфликта и сыграла ключевую роль в заключении «зерновой сделки».
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее отметил, что для «справедливого» разрешения конфликта на Украине важно соблюдать её территориальную целостность. Он подчеркнул, что у Анкары есть «особые» отношения как с Москвой, так и с Киевом. Министр добавил, что обе страны устали от конфликта и не готовы идти на уступки или признавать поражение. По его оценке, к 2025 году ситуация может кардинально измениться.
Shutterstock / FOTODOM / Bulent Demir