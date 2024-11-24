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24 ноября, 16:54

Украинский посол раскрыл, какую услугу Турция оказала Киеву

Посол Украины Боднар: Турция помогла Киеву закрытием проливов

Украинский посол в Турции, Василий Боднар, отметил, что блокировка Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для военных судов стала важным моментом в защите Украины. Его слова передаёт агентство «Укринформ».

Дипломат подчеркнул, что это решение помешало России воспользоваться преимуществом на море и захватить контроль над Одессой и Николаевом. Кроме того, Боднар указал, что Турция стала важным транспортным узлом после начала конфликта и сыграла ключевую роль в заключении «зерновой сделки».

Босфорский пролив закрыли для движения кораблей
Босфорский пролив закрыли для движения кораблей

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее отметил, что для «справедливого» разрешения конфликта на Украине важно соблюдать её территориальную целостность. Он подчеркнул, что у Анкары есть «особые» отношения как с Москвой, так и с Киевом. Министр добавил, что обе страны устали от конфликта и не готовы идти на уступки или признавать поражение. По его оценке, к 2025 году ситуация может кардинально измениться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bulent Demir

Александра Мышляева
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