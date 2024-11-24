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24 ноября, 17:03

МИД Молдавии контактирует с властями ОАЭ после убийства раввина Цви Когана

МИД Молдавии, гражданство которой было у найденного в ОАЭ убитым раввина Цви Когана, находится в контакте с властями Эмиратов. Об этом говорится в распространённом для СМИ сообщения молдавского дипломатического ведомства.

«Мы через своё посольство в Абу-Даби, находимся постоянном контакте с властями ОАЭ для выяснения обстоятельств убийства раввина Цви Когана, гражданина Молдавии и Израиля. Наша дипмиссия сотрудничает с местными властями и внимательно следит за развитием ситуации, предоставляя необходимую помощь в пределах своей компетенции», — сообщили в МИД Молдавии.

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Напомним, Цви Коган был посланником иудейского религиозного движения «Хабад» и проживал в арабских эмиратах. 21 ноября было заявлено о его пропаже. Сегодня тело обнаружили специалисты службы безопасности ОАЭ. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Коган был убит, назвав случившееся «чудовищным антисемитским терактом».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / The Art of Pics

Юрий Лысенко
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