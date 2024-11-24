«Факел» на характере вырвал ничью у «Динамо» за секунды до финального свистка

Воронежский «Факел» и московское «Динамо» не смогли определить сильнейшего в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги. Гости из столицы лидировали на протяжении всей игры, но хозяевам удалось отыграться на последней добавленной минуте, завершив встречу ничейным результатом.

Соперники с первых же секунд навязали друг другу жёсткую конкуренцию, создав серию голевых моментов. На 21-й минуте воронежцы отправили мяч в ворота «Динамо», но судья зафиксировал офсайд. А спустя пять минут полузащитник москвичей Даниил Фомин открыл счёт. Напряжённая борьба продолжилась и во втором тайме, который, впрочем, не принёс ни одной из команд дивидендов. Лишь в компенсированное время нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани буквально на последних секундах забил гол головой.

Гол «Факела» за секунды до финального свистка. Видео © Telegram / ФК «Факел» Воронеж

На послематчевой конференции главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что неприятно удивлён такому исходу. Также он отдал должное сопернику и похвалил воронежцев за прессинг и командный дух. Исход матча прокомментировал и губернатор региона Александр Гусев.

«Забитый на последней добавленной минуте гол и вырванная ничья — лучшая иллюстрация воронежского характера!» — написал он в соцсетях.

«Динамо» занимает пятую место в турнирной таблице с 31 очком, беспроигрышная серия команды достигла пяти матчей. «Факел» идёт на 14-й строчке, имея в активе 13 набранных баллов.

В других матчах дня самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Ахматом» (2:1), «Пари Нижний Новгород» и махачкалинское «Динамо» обошлись без голов (0:0).