Первый покер игрока «Спартака» в XXI веке помог красно-белым разгромить «Локомотив»

Московский «Спартак» со счётом 5:2 победил «Локомотив» в матче 16-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Покер оформил костариканский нападающий Манфред Угальде.

Красно-белые устроили разгром соперникам уже в первом тайме, Угальде забил на 10-й, 21-й и 34-й минутах. На 55-й полузащитник гостей Сергей Пиняев отыграл один мяч, а после гола французского защитника Жерзино Ньямси на 63-й минуте у болельщиков железнодорожников появилась надежда, что всё закончится для них хорошо. Однако на 73-й минуте Угальде забил вновь. Последний гол в матче на счету аргентинского хавбека хозяев Эсекьеля Барко (80-я минута).

Угальде стал первым игроком «Спартака», оформившим покер в XXI веке. В рамках чемпионатов России в составе красно-белых забить четыре гола в одном матче удавалось Валерию Масалитину (1994 год), Андрею Тихонову (1994) и Александру Ширко (1998). В последний раз покер в РПЛ делал колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Это случилось в мае 2024 года в ворота «Ахмата», когда петербуржцы победили 5:1. К слову, тогда все голы петербуржцев забил южноамериканец, став первым игроком с таким достижением в XXI веке.