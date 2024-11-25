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24 ноября, 23:04

Вулкан Дуконо в Индонезии выбросил столб пепла на три километра

Вулкан Дуконо, расположенный на индонезийском острове Хальмахера, начал извержение, выбросив пепел на высоту трёх километров. Об этом сообщает Antara.

Извержение вулкана Дуконо в Индонезии. Видео © X / vistandcompany

Индонезийские экстренные службы зарегистрировали серию сейсмических толчков на вулкане, вершина которого достигает 1335 метров над уровнем моря. В отчёте об оценке горы Карангетанг говорится, что на основе визуальных наблюдений не было никаких лавин или извержений. Власти предупредили местных жителей о необходимости избегать зоны в радиусе трёх километров от вершины исполина и рекомендовали использовать маски на открытом воздухе для защиты дыхательных путей от вулканического пепла.

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Ранее Life.ru сообщал, что вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии вновь активизировался в ночь на 21 ноября, создавая угрозу для жителей города Гриндавик. В ответ на это местные власти начали эвакуацию людей в безопасные зоны. По данным метеорологической службы страны, извержение произошло в районе кратеров Сундхнуксгигар и уже достигло максимальной активности.

Обложка ©

X / vistandcompany

Александра Мышляева
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