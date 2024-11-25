Вулкан Дуконо в Индонезии выбросил столб пепла на три километра
Вулкан Дуконо, расположенный на индонезийском острове Хальмахера, начал извержение, выбросив пепел на высоту трёх километров. Об этом сообщает Antara.
Извержение вулкана Дуконо в Индонезии. Видео © X / vistandcompany
Индонезийские экстренные службы зарегистрировали серию сейсмических толчков на вулкане, вершина которого достигает 1335 метров над уровнем моря. В отчёте об оценке горы Карангетанг говорится, что на основе визуальных наблюдений не было никаких лавин или извержений. Власти предупредили местных жителей о необходимости избегать зоны в радиусе трёх километров от вершины исполина и рекомендовали использовать маски на открытом воздухе для защиты дыхательных путей от вулканического пепла.
Ранее Life.ru сообщал, что вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии вновь активизировался в ночь на 21 ноября, создавая угрозу для жителей города Гриндавик. В ответ на это местные власти начали эвакуацию людей в безопасные зоны. По данным метеорологической службы страны, извержение произошло в районе кратеров Сундхнуксгигар и уже достигло максимальной активности.
X / vistandcompany