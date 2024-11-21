Огнедышащий разлом в земле вынудил жителей Исландии спасаться бегством
Исландский город Гриндавик эвакуируют из-за извержения вулкана
Извержение вулкана на Рейкьянесе. Обложка © Icelandic Meteorological Office
Вулкан вновь проснулся на полуострове Рейкьянес в Исландии в ночь на 21 ноября, создав угрозу жителям близлежащего города Гриндавик. Местные власти начали эвакуацию населения в безопасные районы.
Метеослужба страны уточнила, что извержение произошло в скоплении кратеров Сундхнуксгигар и уже достигло своего пика. В земле образовался разлом длиной три километра, потоки лавы находятся уже в 500 метрах от Гриндавика.
Извержение вулкана на Рейкьянесе. Видео © X / The Informant / Gisli Olafsson
Это не первое крупное извержение на территории Исландии за последние месяцы. По словам учёных, изменения климата вскоре могут и вовсе спровоцировать неконтролируемую геоактивность на острове. Сейчас многие вулканы сдерживаются ледниками, но они стремительно тают.