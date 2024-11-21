Огнедышащий разлом в земле вынудил жителей Исландии спасаться бегством

Вулкан вновь проснулся на полуострове Рейкьянес в Исландии в ночь на 21 ноября, создав угрозу жителям близлежащего города Гриндавик. Местные власти начали эвакуацию населения в безопасные районы.

Метеослужба страны уточнила, что извержение произошло в скоплении кратеров Сундхнуксгигар и уже достигло своего пика. В земле образовался разлом длиной три километра, потоки лавы находятся уже в 500 метрах от Гриндавика.