В Саратове водитель насмерть сбил 14-летнего подростка, который шёл по обочине

В Гагаринском районе Саратова водитель насмерть сбил 14-летнего парня, который шёл по обочине вдоль дороги. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Работа следователей на месте смертельного ДТП в Саратове. Видео © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

«По факту ДТП в Гагаринском районе, в результате которого скончался несовершеннолетний, проводится проверка. По предварительным данным, 24 ноября 2024 года вблизи посёлка Расково Гагаринского района 56-летний мужчина, управляя автомобилем марки Chevrolet Niva, допустил наезд на передвигающегося по обочине 14-летнего подростка», — сказано в публикации.

От наезда «Нивы» подросток погиб на месте. Следователя выясняют обстоятельства случившегося.