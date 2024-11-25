«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 22:12

В Саратове водитель насмерть сбил 14-летнего подростка, который шёл по обочине

В Гагаринском районе Саратова водитель насмерть сбил 14-летнего парня, который шёл по обочине вдоль дороги. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Работа следователей на месте смертельного ДТП в Саратове. Видео © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

«По факту ДТП в Гагаринском районе, в результате которого скончался несовершеннолетний, проводится проверка. По предварительным данным, 24 ноября 2024 года вблизи посёлка Расково Гагаринского района 56-летний мужчина, управляя автомобилем марки Chevrolet Niva, допустил наезд на передвигающегося по обочине 14-летнего подростка», — сказано в публикации.

От наезда «Нивы» подросток погиб на месте. Следователя выясняют обстоятельства случившегося.

Циклон принёс в Петропавловск-Камчатский гололедицу и транспортный коллапс
Циклон принёс в Петропавловск-Камчатский гололедицу и транспортный коллапс

Ранее Life.ru сообщал о том, что в Бурятии столкнулись автобус и легковой автомобиль. От удара погибли водители обоих транспортных средств. Пострадали три человека.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Саратовской области

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar