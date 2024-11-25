«Не останавливайся, пока не убьёшь всех»: Президента Филиппин и его жену заказали киллеру

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте наняла наёмного убийцу для ликвидации главы государства Фердинанда Маркоса-младшего. Киллеру нужно будет исполнить заказ в случае смерти второго лица. Об этом политик сообщила на пресс-конференции, её слова приводит South China Morning Post.

Резонансное заявление Дутерте сделала 22 ноября, комментируя задержание начальницы её штаба Зулейки Лопес по подозрению в нецелевом расходовании бюджета. По словам вице-президента, если её тоже отправят за решётку и убьют, киллер расправится над филиппинским лидером, его супругой и спикером парламента.

«Я сказала ему: «Если меня убьют, убей президента Фердинанда Маркоса-младшего, его жену Марию Луизу и спикера Палаты представителей Мартина Ромуальдеса. Не останавливайся, пока ты не убьёшь их всех». Это не шутка. Я уже заключила сделку», — поделилась Дутерте деталями договорённости.

Правительство республики уже отреагировало на угрозы в адрес главы государства. Против вице-президента планируется принять незамедлительные меры.