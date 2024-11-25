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24 ноября, 22:57

Полиция ОАЭ сообщила об аресте лиц, причастных к убийству Цви Когана

МВД Объединённых Арабских Эмиратов отчиталось об оперативном аресте лиц, причастных к резонансному убийству гражданина Израиля и Молдавии Цви Когана. Власти страны находятся в тесном контакте с семьёй раввина.

«ОАЭ не приемлют тех, кто позволяет себе покушаться на общественную безопасность», — приводит заявление правоохранителей РИА «Новости».

МИД Молдавии контактирует с властями ОАЭ после убийства раввина Цви Когана
МИД Молдавии контактирует с властями ОАЭ после убийства раввина Цви Когана

Напомним, что посланника иудейского религиозного движения «Хабад» Цви Когана нашли мёртвым в ОАЭ спустя несколько дней после его исчезновения. Власти Израиля сочли произошедшее «антисемитским» терактом и потребовали найти и наказать виновных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Илья Пушкарев
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