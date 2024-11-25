Полиция ОАЭ сообщила об аресте лиц, причастных к убийству Цви Когана

МВД Объединённых Арабских Эмиратов отчиталось об оперативном аресте лиц, причастных к резонансному убийству гражданина Израиля и Молдавии Цви Когана. Власти страны находятся в тесном контакте с семьёй раввина.

«ОАЭ не приемлют тех, кто позволяет себе покушаться на общественную безопасность», — приводит заявление правоохранителей РИА «Новости».