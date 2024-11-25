В США скончался первый ведущий американского «Поля чудес» Чак Вулери
Чак Вулери. Обложка © Х / The Hollywood Reporter
В США в возрасте 83 лет ушёл из жизни Чак Вулери, он был первым ведущим популярного телешоу Wheel of Fortune («Колесо фортуны»), аналогом которого в России является передача «Поле чудес». О смерти Вулери сообщил его друг и соведущий подкаста Blunt Force Truth Марк Янг, пишет Bloomberg.
Вулери скончался в своём доме в Техасе в окружении семьи, включая супругу Кристен. У него осталось трое детей.
Чак Вулери родился в Эшленде, штат Кентукки. До поступления в колледж служил в военно-морском флоте США. Он играл на контрабасе в фолк-трио, а в 1967 году основал психоделический рок-дуэт The Avant-Garde, одновременно работая водителем грузовика.
Телевизионное шоу Wheel of Fortune впервые вышло на экраны 6 января 1975 года на канале NBC, где Вулери вёл программу вместе с Сьюзан Стаффорд. Однако его работа в проекте завершилась спустя несколько лет из-за спора о зарплате: Вулери потребовал $500 тыс. в год, после чего был заменен метеорологом Пэтом Саджаком, который вёл шоу вплоть до лета 2024 года.
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