Алексей Миранчук не смог спасти «Атланту» от поражения в плей-офф MLS
«Атланта» Миранчука проиграла «Орландо» и выбыла из плей-офф MLS
Игроки футбольного клуба «Атланта». Обложка © Х / Atlanta United FC
Футбольный клуб «Атланта» проиграл «Орландо» в четвертьфинале плей-офф Главной лиги футбола (MLS) с минимальным счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Рамиро Энрике на 39-й минуте.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук, который перешёл в клуб в июле из итальянской «Аталанты», вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
Всего за новый клуб россиянин сыграл в 14 матчах, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с американским клубом действует до 2027 года.
А в октябре Миранчука включили в символическую сборную тура в регулярном чемпионате североамериканской лиги Major League Soccer (MLS). Чести оказаться среди лучших воспитанник московского «Локомотива» удостоился после результативного матча с «Нью-Йорк Ред Буллз». Россиянин отметился голом с пенальти и голевым пасом.