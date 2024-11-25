Алексей Миранчук не смог спасти «Атланту» от поражения в плей-офф MLS

Футбольный клуб «Атланта» проиграл «Орландо» в четвертьфинале плей-офф Главной лиги футбола (MLS) с минимальным счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Рамиро Энрике на 39-й минуте.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук, который перешёл в клуб в июле из итальянской «Аталанты», вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Всего за новый клуб россиянин сыграл в 14 матчах, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с американским клубом действует до 2027 года.