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24 ноября, 19:30

Метеорологи прогнозируют холодную и снежную погоду в Москве в конце ноября

Метеоролог Позднякова: Ночные морозы в Москве достигнут -11 градусов

Снежная погода в Москве. Обложка © Life.ru

Снежная погода в Москве. Обложка © Life.ru

К концу ноября в Москве и Подмосковье прогнозируются морозы, но осадков в ближайшие дни не ожидается. В течение недели температура продолжит понижаться, особенно в ночные часы, пишет 360.ru.

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что к середине недели температура в столице опустится ниже, ночные морозы могут достичь -6...-11 градусов, а дневная температура составит -1...-5 градусов.

Она также уточнила, что снег, выпавший 23 ноября, останется на земле, и к концу ноября в Москве сформируется устойчивый снежный покров, поскольку температура останется на отрицательном уровне.

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Ранее ветеринар дал для Life.ru несколько советов, поделившись рекомендациями по защите собак от холода в зимний период. Опасный диапазон температур для пёселей — от нуля до минус пяти градусов, когда высокая влажность и ветровое воздействие могут серьёзно угрожать их здоровью. По словам специалита, одевать собаку зимой или нет, зависит в первую очередь от самого животного. Например, таксы, несмотря на то, что считаются охотничьими, довольно мерзлявы.

Артём Гапоненко
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