Метеорологи прогнозируют холодную и снежную погоду в Москве в конце ноября
Метеоролог Позднякова: Ночные морозы в Москве достигнут -11 градусов
Снежная погода в Москве. Обложка © Life.ru
К концу ноября в Москве и Подмосковье прогнозируются морозы, но осадков в ближайшие дни не ожидается. В течение недели температура продолжит понижаться, особенно в ночные часы, пишет 360.ru.
Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что к середине недели температура в столице опустится ниже, ночные морозы могут достичь -6...-11 градусов, а дневная температура составит -1...-5 градусов.
Она также уточнила, что снег, выпавший 23 ноября, останется на земле, и к концу ноября в Москве сформируется устойчивый снежный покров, поскольку температура останется на отрицательном уровне.
Ранее ветеринар дал для Life.ru несколько советов, поделившись рекомендациями по защите собак от холода в зимний период. Опасный диапазон температур для пёселей — от нуля до минус пяти градусов, когда высокая влажность и ветровое воздействие могут серьёзно угрожать их здоровью. По словам специалита, одевать собаку зимой или нет, зависит в первую очередь от самого животного. Например, таксы, несмотря на то, что считаются охотничьими, довольно мерзлявы.