Метеорологи прогнозируют холодную и снежную погоду в Москве в конце ноября

К концу ноября в Москве и Подмосковье прогнозируются морозы, но осадков в ближайшие дни не ожидается. В течение недели температура продолжит понижаться, особенно в ночные часы, пишет 360.ru.

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что к середине недели температура в столице опустится ниже, ночные морозы могут достичь -6...-11 градусов, а дневная температура составит -1...-5 градусов.

Она также уточнила, что снег, выпавший 23 ноября, останется на земле, и к концу ноября в Москве сформируется устойчивый снежный покров, поскольку температура останется на отрицательном уровне.