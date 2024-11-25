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25 ноября, 01:33

Московский планетарий раскрыл длительность самого короткого светового дня в 2024 году

Московский планетарий: 21 декабря в России будет самый короткий световой день

21 декабря в Северном полушарии Земли наступит день зимнего солнцестояния, когда длина светового дня достигнет своего годового минимума — 6 часов 59 минут. После этого светлое время суток начнёт постепенно увеличиваться, и к 1 января 2025 года достигнет 7 часов 6,5 минуты. Эту информацию предоставили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Специалисты отметили, что 21 декабря будет самой длинной ночью и самым коротким днём на широте Москвы. В начале месяца световой день в столице длится 7 часов 27 минут, но к моменту солнцестояния он сократится почти на полчаса. К Новому году прирост светлого времени суток составит чуть больше 7 минут.

По данным астрономов, до 17 декабря Солнце будет находиться в созвездии Змееносца, после чего перейдёт в созвездие Стрельца. На протяжении декабря его максимальная высота над горизонтом в полдень останется около 10 градусов.

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Ранее стало известно, что к концу ноября в Москве и Подмосковье прогнозируются морозы, но осадков в ближайшие дни не ожидается. В течение недели температура продолжит понижаться, особенно в ночные часы. К середине недели температура в столице опустится ниже, ночные морозы могут достичь -6...-11 градусов, а дневная температура составит -1...-5 градусов.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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