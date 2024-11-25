Московский планетарий раскрыл длительность самого короткого светового дня в 2024 году

21 декабря в Северном полушарии Земли наступит день зимнего солнцестояния, когда длина светового дня достигнет своего годового минимума — 6 часов 59 минут. После этого светлое время суток начнёт постепенно увеличиваться, и к 1 января 2025 года достигнет 7 часов 6,5 минуты. Эту информацию предоставили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Специалисты отметили, что 21 декабря будет самой длинной ночью и самым коротким днём на широте Москвы. В начале месяца световой день в столице длится 7 часов 27 минут, но к моменту солнцестояния он сократится почти на полчаса. К Новому году прирост светлого времени суток составит чуть больше 7 минут.

По данным астрономов, до 17 декабря Солнце будет находиться в созвездии Змееносца, после чего перейдёт в созвездие Стрельца. На протяжении декабря его максимальная высота над горизонтом в полдень останется около 10 градусов.