Оппозиционный кандидат Яманду Орси выиграл президентские выборы в Уругвае

Второй тур президентских выборов в Уругвае завершился победой кандидата от оппозиционной коалиции «Широкий фронт» Яманду Орси. Несмотря на то, что подсчёт голосов ещё не завершён, его соперник от правящей Национальной партии Альваро Дельгадо уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.

«Я позвонил Яманду Орси, чтобы поздравить его как избранного президента нашей страны», — написал в соцсетях и действующий глава государства Луис Лакалье Поу.

На момент обработки 81,26% бюллетеней Орси лидировал с результатом 49,02%, тогда как Дельгадо поддержали 46,74% уругвайцев. В обращении к сторонникам по случаю победы политик заявил, что намерен построить демократическую республику, опираясь на национальный диалог.

«Вновь торжествует страна свободы, равенства, а также братства, которое является не чем иным, как терпимостью и уважением к другим. Давайте продолжим идти по этому пути», — добавил Орси.