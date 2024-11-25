Юрист объяснил Life.ru, что происходит с маткапиталом при совершеннолетии ребёнка

Срок действия материнского капитала в России неограничен, и выплата за ребёнка может использоваться родителями в любых предусмотренных законом нуждах в любое удобное время. Однако некоторые возможности этой меры господдержки всё же зависят от возраста чада, а потому владельцы сертификата рискуют столкнуться с трудностями при длительном сохранении средств, предупредил Life.ru юрист Ростислав Ратнер.

Эксперт напомнил, что правила распоряжения средствами маткапитала регламентирует статья 7 ФЗ №256. Закон твердит о том, что владелец сертификата вправе потратить маткапитал как и когда угодно, причём деньги не обязательно должны быть израсходованы на одну единственную цель. В то же время, если дело касается оплаты образования, появляются первые нюансы.

«Так, соответственно, возможна трата материнского капитала на получение образования ребёнком, но платить за образование, хоть родной ребёнок, хоть усыновлённый ребёнок, можно только при том условии, что на дату начала обучения возраст ребёнка не превышает 25 лет. Это в соответствии с частью 3 статьи 11 закона №256. Также можно оплатить и проживание, и коммунальные услуги в общежитии, которое предоставляется на период обучения обучающимся, что нуждаются в жилых помещениях», — рассказал Ратнер.

Существует и обратная ситуация, когда с тратой маткапитала лучше повременить, напомнил юрист. Такую стратегию следует избрать в случае, если меру господдержки планируется направить на формирование накопительной пенсии. Этот вариант становится доступен лишь спустя три года со дня рождения или усыновления ребёнка.

«Или возможно также по достижении ребёнком трёх лет направить средства материнского капитала на погашение основного долга по договору купли-продажи жилья с рассрочкой платежа», — подытожил собеседник Life.ru.