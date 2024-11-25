Вереница скорых примчалась на базу с инструкторами НАТО под Чугуевом после мощного взрыва

Россия атаковала солдат ВСУ и иностранных наёмников, которые находились вблизи детского лагеря и кемпинга в Харьковской области на Украине. ВС РФ нанесли удар в воскресенье, 24 ноября, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Около 21:15 мск в районе Чугуева был слышен взрыв. Прилёт был в пригороде Кочеток, в направлении детского лагеря «Орлёнок», в котором разместились ВСУ. Там же впритык к лагерю есть кемпинг, в котором тоже замечены ВСУ и иностранные наёмники латинского происхождения», — сообщил подпольщик.

Буквально через 15 минут бойцы РФ нанесли ещё один удар «в направлении военной части А-1310» в пригороде Чугуева. Место бывшего учебного центра было оккупировано охраной и блокпостами. По словам Лебедева, инструкторы стран НАТО проводили на территории «обучение стрельбе из орудий западного образца». После взрыва в сторону охраняемой территории поехало много скорых.