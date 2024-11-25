Еда помогла прожорливому корейцу избежать армии, но отправила за решётку

В Южной Корее 26-летний мужчина был осуждён за уклонение от военной службы, потому что он намеренно набрал вес. Окружной суд Восточного Донгбу в Сеуле приговорил его к одному году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года за нарушение Закона о военной службе, сообщает Korean Herald.

«Закон предусматривает, что лица, уклоняющиеся от прохождения обязательной военной службы без уважительной причины, могут быть наказаны тюремным заключением на срок до трёх лет», — говорится в материале.

Мужчина разработал хитроумный план уклонения совместно с другом, который составил для него специальную диету и контролировал её соблюдение. Друг был приговорён к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года за пособничество. Он отрицал свою вину, утверждая, что не верил в намерения своего товарища.

На первом медицинском осмотре в октябре 2017 года обвиняемый был признан годным во вторую категорию, что позволяло ему участвовать в боевых действиях. Однако на финальном осмотре в июне 2023 года он получил четвёртую категорию, а его вес составил 102,3 килограмма. Врачи выявили у молодого человека тяжелую форму ожирения. В итоге парня признали негодным.

Суд отметил, что вынес относительно мягкое наказание подсудимому и его другу, учитывая, что они ранее не имели уголовных судимостей и что обвиняемый признал свою вину, пообещав добросовестно выполнять свои обязанности в армии.