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Регион
25 ноября, 07:55

Взрыв прогремел на важном объекте в Харькове

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве во время срабатывания воздушной тревоги

В Харькове на Украине зафиксирован взрыв после срабатывания сирены воздушной тревоги, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов. Он не стал называть, какое именно предприятие оказалось повреждено, но уточнил, что также произошёл пожар, к месту выехали экстренные службы.

«В Харькове взрыв», — написал Терехов. А в министерстве цифровой трансформации Украины предупреждали, что в Харьковской области в 9:30 (по Москве) сработала воздушная тревога.

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Накануне сообщалось, что в Киевской области повреждения получило промышленное предприятие, сирена воздушной тревоги звучала в регионе около шести часов. Информацию подтвердил глава местной администрации Руслан Кравченко. Он уточнил, что завод после подрыва загорелся.

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Telegram / Kandinsky 3.1

Татьяна Миссуми
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