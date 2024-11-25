Взрыв прогремел на важном объекте в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве во время срабатывания воздушной тревоги
В Харькове на Украине зафиксирован взрыв после срабатывания сирены воздушной тревоги, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов. Он не стал называть, какое именно предприятие оказалось повреждено, но уточнил, что также произошёл пожар, к месту выехали экстренные службы.
«В Харькове взрыв», — написал Терехов. А в министерстве цифровой трансформации Украины предупреждали, что в Харьковской области в 9:30 (по Москве) сработала воздушная тревога.
Накануне сообщалось, что в Киевской области повреждения получило промышленное предприятие, сирена воздушной тревоги звучала в регионе около шести часов. Информацию подтвердил глава местной администрации Руслан Кравченко. Он уточнил, что завод после подрыва загорелся.
Telegram / Kandinsky 3.1