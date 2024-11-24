«Разлетелся на куски!»: Очевидец рассказал об эпичной дуэли украинского БПЛА с вертолётом РФ
Эвакуированный курянин рассказал, как вертолёт РФ уничтожил украинский БПЛА
Вторжение украинских формирований на территорию Курской области началось с массированных ударов, взрывов и атак БПЛА. Подробностями первых дней коварной акции ВСУ с военным следователем Следственного комитета РФ поделился местный житель.
«К нам на территорию беспилотник залетел, но его сбил вертолёт. Дрон разлетелся на куски! Это в августе было», — приводит выдержку из беседы 360.ru.
По словам мужчины, в момент начала вылазки противника он находился в доме-интернате. Позже в целях безопасности постояльцы учреждения были эвакуированы администрацией.
Напомним, что 22 ноября в Россию вернулись 46 жителей Курской области, взятых в плен военнослужащими ВСУ. Соотечественников встречали омбудсмен Татьяна Москалькова и губернатор Алексей Смирнов. Всех новоприбывших поселили в пункты временного размещения.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin