«Разлетелся на куски!»: Очевидец рассказал об эпичной дуэли украинского БПЛА с вертолётом РФ

Вторжение украинских формирований на территорию Курской области началось с массированных ударов, взрывов и атак БПЛА. Подробностями первых дней коварной акции ВСУ с военным следователем Следственного комитета РФ поделился местный житель.

«К нам на территорию беспилотник залетел, но его сбил вертолёт. Дрон разлетелся на куски! Это в августе было», — приводит выдержку из беседы 360.ru.