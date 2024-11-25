В Татарстане появился «серийный» установщик окон, который кидает людей на деньги

В Татарстане нашли мошенника, который обманывает людей, обещая установку окон, берёт предоплату и пропадает. Как пишет Mash Iptash, среди обманутых — семьи из Казани и Нижнекамска. В полиции при этом, по данным телеграм-канала, возбуждать дело не спешат, так как нет подозреваемого.

Как рассказала жительница Казани, специалиста по окнам она нашла в интернете. Мужчина, назвавшийся Рустемом Гариповым, приехал, замерил балкон и взял предоплату за утепление — 45 тысяч. Сверху навязал обшивку, замену рам, рулонные шторы и шкаф. Всё по договору, деньги тоже вперёд. Однако работы так и не начались: то не доставили материалы, то нет машины, то привезли, но не то. Когда хозяйка не выдержала и потребовала вернуть аванс, Рустем пропал.

По словам женщины, на заявление о мошенничестве в полиции сказали, что злого умысла не увидели, да и человека такого нет. Позже она сама наткнулась в интернете на судебный акт — там тот самый Гарипов осуждён за ту же схему на 2,5 года шесть лет назад. А из Нижнекамска откликнулась семья, которую Рустем обманут на 200 тысяч.